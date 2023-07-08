В Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям

Власти рассказали, что в пятницу, 7 июля, 16 многодетным семьям из Ростовской области подарили микроавтобусы. Всего таких микроавтобусов с начала 2023 года получили 27 семей. За время существования программы обладателями микроавтобусов стали более 150 больших семей, воспитывающих восемь и более детей.