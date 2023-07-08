В Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Власти рассказали, что в пятницу, 7 июля, 16 многодетным семьям из Ростовской области подарили микроавтобусы. Всего таких микроавтобусов с начала 2023 года получили 27 семей. За время существования программы обладателями микроавтобусов стали более 150 больших семей, воспитывающих восемь и более детей.
Такие семьи есть в Ростове, Новошахтинске, Батайске, Волгодонске, а также Неклиновском, Семикаракорском, Аксайском, Кагальницком, Багаевском, Азовском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Участниками программы могли стать малоимущие донские семьи со среднедушевым доходом не больше прожиточного минимума и воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.
Для собравшихся для вручения ключей дончан подготовили праздничную программу с аниматорами, мастер-классами и другими интересными мероприятиями.
Ранее в Таганроге у многодетной семьи родился 14-й ребенок.