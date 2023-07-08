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В Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям

8 июля 2023, 07:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям
В Ростовской области 16 многодетным семьям вручили микроавтобусы накануне Дня семьи, любви и верности, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что в пятницу, 7 июля, 16 многодетным семьям из Ростовской области подарили микроавтобусы. Всего таких микроавтобусов с начала 2023 года получили 27 семей. За время существования программы обладателями микроавтобусов стали более 150 больших семей, воспитывающих восемь и более детей.

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Такие семьи есть в Ростове, Новошахтинске, Батайске, Волгодонске, а также Неклиновском, Семикаракорском, Аксайском, Кагальницком, Багаевском, Азовском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Участниками программы могли стать малоимущие донские семьи со среднедушевым доходом не больше прожиточного минимума и воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей.

Для собравшихся для вручения ключей дончан подготовили праздничную программу с аниматорами, мастер-классами и другими интересными мероприятиями.

Ранее в Таганроге у многодетной семьи родился 14-й ребенок.

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