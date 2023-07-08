В Ростовской области движение на М-4 «Дон» 8 июля сковала девятикилометровая пробка

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Published Сегодня, 09:50
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В субботу, 8 июля, по словам очевидцев, в Красносулинском районе Ростовской области на 952-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием трех фур. ДТП спровоцировало огромную пробку протяженностью более девяти километров, которая продолжает расти. Сейчас затор возник между поселком Молодежным и Комиссаровским сельским поселением — на участке между 952-м и 961-м километрами трассы М-4 «Дон» в северном направлении.
На проезд участка потребуется потратить не менее часа, альтернативных путей объезда, согласно данным карт, нет. Рекомендуем автомобилистам учитывать дорожную ситуацию и соблюдать осторожность на дорогах.
Обращаем внимание, что информация о ДТП пока не получила подтверждения в ГИБДД, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области в аварии пострадали пять человек, трое из них — дети.