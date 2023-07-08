rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Изображение материала

В Ростовской области движение на М-4 «Дон» 8 июля сковала девятикилометровая пробка

8 июля 2023, 09:50
Фото: 1MI
В Ростовской области движение на М-4 «Дон» 8 июля сковала девятикилометровая пробка
В Ростовской области из-за ДТП с тремя фурами в Красносулинском районе возникла огромная пробка, об этом сообщили очевидцы с помощью сервиса «Яндекс. Карты».

В субботу, 8 июля, по словам очевидцев, в Красносулинском районе Ростовской области на 952-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием трех фур. ДТП спровоцировало огромную пробку протяженностью более девяти километров, которая продолжает расти. Сейчас затор возник между поселком Молодежным и Комиссаровским сельским поселением — на участке между 952-м и 961-м километрами трассы М-4 «Дон» в северном направлении.

Фото: яндекс Карты

На проезд участка потребуется потратить не менее часа, альтернативных путей объезда, согласно данным карт, нет. Рекомендуем автомобилистам учитывать дорожную ситуацию и соблюдать осторожность на дорогах.

Обращаем внимание, что информация о ДТП пока не получила подтверждения в ГИБДД, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области в аварии пострадали пять человек, трое из них — дети.

Читайте также:
В ДТП на трассе «Ростов-Азов» пострадали двое взрослых и три ребенкаС начала года в ДТП в Ростовской области погибли 180 человекОдин человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Дтп#М-4 «Дон»#Затор на М-4#Пробки на м-4#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Красносулинский район
Подпишитесь
Стала известна причина звуков мощных хлопков в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля
Сегодня, 06:51
Иностранца обвинили в организации канала поставки наркотиков в Ростовскую область
Сегодня, 06:20
Розового фламинго поставили оповещать ростовчан о разбитой дороге
Сегодня, 05:49
Автобус с 15 пассажирами попал в аварию в Ростове-на-Дону 7 июля
Сегодня, 05:23
В Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году
Сегодня, 05:10
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 16 июля
Сегодня, 05:03