В Ростовской области движение на М-4 «Дон» 8 июля сковала девятикилометровая пробка

В субботу, 8 июля, по словам очевидцев, в Красносулинском районе Ростовской области на 952-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием трех фур. ДТП спровоцировало огромную пробку протяженностью более девяти километров, которая продолжает расти. Сейчас затор возник между поселком Молодежным и Комиссаровским сельским поселением — на участке между 952-м и 961-м километрами трассы М-4 «Дон» в северном направлении.