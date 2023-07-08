В Ростовской области ищут 25-летнего мужчину, исчезнувшего без вести 20 июня

На днях поисковики отряда «ЛизаАлерт» объявили пропаже 25-летнего Антона Баевского, который перестал выходить на связь в Таганроге 20 июня. Молодой человек должен был ехать по маршруту Москва, Казань, Нижнекамск и прибыть в Республику Татарстан, однако уже 18 дней о местоположении мужчины ничего не известно.