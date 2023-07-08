В Ростовской области ищут 25-летнего мужчину, исчезнувшего без вести 20 июня

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
На днях поисковики отряда «ЛизаАлерт» объявили пропаже 25-летнего Антона Баевского, который перестал выходить на связь в Таганроге 20 июня. Молодой человек должен был ехать по маршруту Москва, Казань, Нижнекамск и прибыть в Республику Татарстан, однако уже 18 дней о местоположении мужчины ничего не известно.
Антона Баевского описывают как высокого молодого человека ростом 1,9 метра, нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. На момент своего исчезновения Баевский был одет в белую футболку, темные шорты, красные кроссовки и кепку. У него также был чемодан.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Антона — координаторы поисков просят звонить на горячую линию по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
Ранее в Сахалинской области начали искать ростовчанина, пропавшего в августе 2022 года.