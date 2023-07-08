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В Ростовской области ищут 25-летнего мужчину, исчезнувшего без вести 20 июня

8 июля 2023, 16:14
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут 25-летнего мужчину, исчезнувшего без вести 20 июня
В Ростовской области ищут 25-летнего Антона Баевского, пропавшего без вести 18 дней назад на пути в Татарстан, об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ростовской области.

На днях поисковики отряда «ЛизаАлерт» объявили пропаже 25-летнего Антона Баевского, который перестал выходить на связь в Таганроге 20 июня. Молодой человек должен был ехать по маршруту Москва, Казань, Нижнекамск и прибыть в Республику Татарстан, однако уже 18 дней о местоположении мужчины ничего не известно.

Антона Баевского описывают как высокого молодого человека ростом 1,9 метра, нормального телосложения с темно-русыми волосами и голубыми глазами. На момент своего исчезновения Баевский был одет в белую футболку, темные шорты, красные кроссовки и кепку. У него также был чемодан.

Фото: «ЛизаАлерт» Ростовской области

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Антона — координаторы поисков просят звонить на горячую линию по номеру 8(800)700-54-52 или 112.

Ранее в Сахалинской области начали искать ростовчанина, пропавшего в августе 2022 года.

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