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В Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч

8 июля 2023, 16:41
Фото: 55.mchs.gov.ru
В Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч

Донские спасатели помогли мужчине, чью лодку перевернуло ветром на реке Маныч

В Ростовской области спасатели спасли мужчину, чью лодку перевернуло мощным порывом ветра, об этом рассказали в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В субботу, 8 июля, стало известно, что на реке Маныч в Сальском районе перевернулась лодка с человеком.

Резкий порыв ветра и нахлынувшие волны опрокинули лодку, и дончанин оказался в воде. Произошедшее заметили инспекторы ГИМС и спасатели, которые патрулировали реку. Они немедленно направились к дончанину, вытащили его из воды и доставили к берегу. Здоровью и жизни потерпевшего ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.

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Жителей Ростовской области просят учитывать прогноз погоды перед выходом в плавание на лодках, поскольку в регионе действует штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений.

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