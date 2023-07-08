В Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч

Резкий порыв ветра и нахлынувшие волны опрокинули лодку, и дончанин оказался в воде. Произошедшее заметили инспекторы ГИМС и спасатели, которые патрулировали реку. Они немедленно направились к дончанину, вытащили его из воды и доставили к берегу. Здоровью и жизни потерпевшего ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.