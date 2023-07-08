В Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В субботу, 8 июля, стало известно, что на реке Маныч в Сальском районе перевернулась лодка с человеком.
Резкий порыв ветра и нахлынувшие волны опрокинули лодку, и дончанин оказался в воде. Произошедшее заметили инспекторы ГИМС и спасатели, которые патрулировали реку. Они немедленно направились к дончанину, вытащили его из воды и доставили к берегу. Здоровью и жизни потерпевшего ничего не угрожает, медицинская помощь не потребовалась.
Жителей Ростовской области просят учитывать прогноз погоды перед выходом в плавание на лодках, поскольку в регионе действует штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений.