В Ростовской области в 2022 году зарегистрировали более 29,4 тысячи браков

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
По данным аналитиков, в настоящий момент в Ростовской области количество женщин превосходит количество мужчин на 7%. Однако в возрастной категории до 26 лет мужчин больше, и только к 30 годам гендерное соотношение дончан начинает смещаться в сторону дам.
Согласно данным аналитиков Ростовстата, в 2022 году брак заключили почти 29,45 тысячи пар. Это на 14% больше, чем регистрировали в 2021 году. При этом для 62,5% мужчин и 61% это был первый брак. Средний возраст невест варьировался от 20 до 24 лет, а жениха — от 25 до 29 лет.
«Число браков на Дону превышает количество разводов почти в 1,5 раза», — сказано в сообщении.
При этом, исследователи утверждают, что классический вариант семьи, а именно супружеская пара с ребенком или двумя детьми, составляет только 37,2% от общего числа женатых пар.
Вместе с этим в Ростовстате сообщили, что в прошлом году в Ростовской области родилось почти 32,6 тысячи младенцев, из них 38,6% были первенцами, а 36% родились вторыми.
Ранее в Ростовской области сообщили, что в День семьи, любви и верности решили пожениться около 770 молодых пар.