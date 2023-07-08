В Ростовской области в 2022 году зарегистрировали более 29,4 тысячи браков

Согласно данным аналитиков Ростовстата, в 2022 году брак заключили почти 29,45 тысячи пар. Это на 14% больше, чем регистрировали в 2021 году. При этом для 62,5% мужчин и 61% это был первый брак. Средний возраст невест варьировался от 20 до 24 лет, а жениха — от 25 до 29 лет.