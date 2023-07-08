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В Ростовской области в 2022 году зарегистрировали более 29,4 тысячи браков

8 июля 2023, 14:10
Фото: pxhere.com
Число браков в Ростовской области превысило количество разводов почти в 1,5 раза

Число браков в Ростовской области превысило количество разводов почти в 1,5 раза

В Ростовской области рассказали, как много дончан вступили в брак в прошлом году, и какого возраста были женихи с невестами, аналитику ко Дню семьи, любви и верности подготовил Ростовстат.

По данным аналитиков, в настоящий момент в Ростовской области количество женщин превосходит количество мужчин на 7%. Однако в возрастной категории до 26 лет мужчин больше, и только к 30 годам гендерное соотношение дончан начинает смещаться в сторону дам.

Согласно данным аналитиков Ростовстата, в 2022 году брак заключили почти 29,45 тысячи пар. Это на 14% больше, чем регистрировали в 2021 году. При этом для 62,5% мужчин и 61% это был первый брак. Средний возраст невест варьировался от 20 до 24 лет, а жениха — от 25 до 29 лет.

«Число браков на Дону превышает количество разводов почти в 1,5 раза», — сказано в сообщении.

Фото: Ростовстат

При этом, исследователи утверждают, что классический вариант семьи, а именно супружеская пара с ребенком или двумя детьми, составляет только 37,2% от общего числа женатых пар.

Вместе с этим в Ростовстате сообщили, что в прошлом году в Ростовской области родилось почти 32,6 тысячи младенцев, из них 38,6% были первенцами, а 36% родились вторыми.

Ранее в Ростовской области сообщили, что в День семьи, любви и верности решили пожениться около 770 молодых пар.

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