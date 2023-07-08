Кроме того, организаторы подготовили гала-концерт, пенное, лазерное и фаер-шоу, а также сжигание чучела с праздничным фейерверком. Вместе с этим посетители фестиваля смогут поучаствовать в чаепитиях и отведать блюда донской кухни.