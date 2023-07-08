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В станице Кагальницкой 8 июля пройдет фестиваль «Купаловское лето на Дону»

8 июля 2023, 11:18
Фото: pxhere.com
В станице Кагальницкой 8 июля пройдет фестиваль «Купаловское лето на Дону»
В Ростовской области 8 июля пройдет фестиваль «Купаловское лето на Дону», гости мероприятий смогут стать зрителями концерта, лазерного, пенного и фаер-шоу, об этом сообщили на портале донского правительства.

В субботу, 8 июля, в станице Кагальницкой пройдет фестиваль «Купаловское лето на Дону», праздничная программа начинается с 11.00 мск с работы выставок и детских аттракционов.

В течение дня гости и жители Кагальницкой смогут стать зрителями конного костюмированного представления, наблюдать за канатоходцами из Дагестана, участвовать в спортивных соревнованиях, праздничных славянских обрядах и других мероприятиях.

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Кроме того, организаторы подготовили гала-концерт, пенное, лазерное и фаер-шоу, а также сжигание чучела с праздничным фейерверком. Вместе с этим посетители фестиваля смогут поучаствовать в чаепитиях и отведать блюда донской кухни.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться на портале донского правительства.

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