В водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка

Родителям и представителям несовершеннолетних напоминают, что именно они ответственны за безопасность детей, а потому нельзя позволять им купаться на необорудованных пляжах, заходить в воду одним и нырять без проверки глубины водоема, а также заплывать за буйки. Если ребенок не умеет плавать — он должен находиться в воде только в спасательном жилете, нарукавниках или с кругом.