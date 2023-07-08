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В водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка

8 июля 2023, 15:20
Фото: pxhere.com
В водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка
В Ростовской области за прошедшие три недели утонули три ребенка в возрасте от четырех до 12 лет, о правилах поведения на воде напомнили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Сотрудники СУ СК РФ по Ростовской области обратились к жителям региона из-за участившихся случаев гибели детей на воде, призвав родителей проявлять бдительность и осторожность во время летнего отдыха.

Так за последние три недели в Ростовской области утонули три ребенка. 3 июля в ведомство поступило сообщение о гибели девятилетнего ребенка, который пошел купаться на пляж реки Дон в станице Кочетовской без родителей, через некоторое время его тело было обнаружено с признаками утопления.

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Кроме того, 18 июня утонули сразу двое детей — мальчики четырех и 12 лет. Младший из детей отдыхал на пляже в Ростове-на-Дону с родителями, остался без присмотра, пошел купаться и утонул. Подросток же погиб в станице Старочеркасской во время купания на необорудованном участке.

Сейчас по факту гибели всех детей проводят процессуальные проверки, чтобы установить причины гибели несовершеннолетних.

Родителям и представителям несовершеннолетних напоминают, что именно они ответственны за безопасность детей, а потому нельзя позволять им купаться на необорудованных пляжах, заходить в воду одним и нырять без проверки глубины водоема, а также заплывать за буйки. Если ребенок не умеет плавать — он должен находиться в воде только в спасательном жилете, нарукавниках или с кругом.

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