В водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Сотрудники СУ СК РФ по Ростовской области обратились к жителям региона из-за участившихся случаев гибели детей на воде, призвав родителей проявлять бдительность и осторожность во время летнего отдыха.
Так за последние три недели в Ростовской области утонули три ребенка. 3 июля в ведомство поступило сообщение о гибели девятилетнего ребенка, который пошел купаться на пляж реки Дон в станице Кочетовской без родителей, через некоторое время его тело было обнаружено с признаками утопления.
Кроме того, 18 июня утонули сразу двое детей — мальчики четырех и 12 лет. Младший из детей отдыхал на пляже в Ростове-на-Дону с родителями, остался без присмотра, пошел купаться и утонул. Подросток же погиб в станице Старочеркасской во время купания на необорудованном участке.
Сейчас по факту гибели всех детей проводят процессуальные проверки, чтобы установить причины гибели несовершеннолетних.
Родителям и представителям несовершеннолетних напоминают, что именно они ответственны за безопасность детей, а потому нельзя позволять им купаться на необорудованных пляжах, заходить в воду одним и нырять без проверки глубины водоема, а также заплывать за буйки. Если ребенок не умеет плавать — он должен находиться в воде только в спасательном жилете, нарукавниках или с кругом.