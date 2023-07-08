Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:46
Горожане рассказали, что услышали звук, похожий на взрыв. По их словам, это произошло возле западного моста через Дон, после чего был виден черный дым.
«Как сообщают очевидцы, сгорел автомобиль. Во время возгорания были слышны взрывы, возможно, газовое оборудование или что-то подобное», — написали позже горожане.
Они попросили никого не паниковать. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.