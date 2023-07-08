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Звуки мощных хлопков разбудили жителей Западного в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля

8 июля 2023, 06:40
Фото: 1MI
Часть жителей Ростова-на-Дону проснулась ночью в субботу из-за громких звуков, сообщили они в соцсетях.

Горожане рассказали, что услышали звук, похожий на взрыв. По их словам, это произошло возле западного моста через Дон, после чего был виден черный дым.

«Как сообщают очевидцы, сгорел автомобиль. Во время возгорания были слышны взрывы, возможно, газовое оборудование или что-то подобное», — написали позже горожане.

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Они попросили никого не паниковать. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее автобус с пассажирами загорелся на М-4 в пути из Геленджика в Ростов-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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