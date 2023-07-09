Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Администрация Таганрога заключила контракт на поставку в город электробусов. Из бюджета города на эти цели выделили 463 миллиона рублей. Всего город получит десять электробусов. Поставщиком выбрана зарегистрированная в Краснодаре компания «Дилерский центр „Юг“».
Контракт с ней заключен до 12 декабря этого года. Однако гарантия на электробусы составит два года. Когда именно город получит первые транспортные средства, не уточняется.
Напомним, о закупке администрацией Таганрога электробусов стало известно в конце мая этого года. Тогда уточнялось, что каждый электробус сможет перевозить порядка 85 пассажиров.