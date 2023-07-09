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Администрация Таганрога заключила контракт на поставку электробусов за 463 млн руб

9 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Администрация Таганрога заключила контракт на поставку электробусов
Электробусы в Таганроге поставить краснодарское ООО «Дилерский центр „Юг“», сообщается на сайте государственных закупок.

Администрация Таганрога заключила контракт на поставку в город электробусов. Из бюджета города на эти цели выделили 463 миллиона рублей. Всего город получит десять электробусов. Поставщиком выбрана зарегистрированная в Краснодаре компания «Дилерский центр „Юг“».

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Контракт с ней заключен до 12 декабря этого года. Однако гарантия на электробусы составит два года. Когда именно город получит первые транспортные средства, не уточняется.

Напомним, о закупке администрацией Таганрога электробусов стало известно в конце мая этого года. Тогда уточнялось, что каждый электробус сможет перевозить порядка 85 пассажиров.

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