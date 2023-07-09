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Автобус столкнулся с военной машиной на трассе «Ростов — Таганрог» 8 июля

9 июля 2023, 08:16
Фото: 1MI
В Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и военной машины
В Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и военной машины, пишут СМИ.

На трассе «Ростов — Таганрог» в районе Мержаново произошло ДТП. Там столкнулись пассажирский автобус и военная машина, пишет «Московский комсомолец».

Из-за аварии на отрезке дороги образовалась пробка. К настоящему часу движение там восстановлено в обычном режиме.

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ГИБДД инцидент пока никак не комментировало. Информация об обстоятельствах дорожной аварии и пострадавших пока уточняется.

Ранее пьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими.

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