Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
На трассе «Ростов — Таганрог» в районе Мержаново произошло ДТП. Там столкнулись пассажирский автобус и военная машина, пишет «Московский комсомолец».
Из-за аварии на отрезке дороги образовалась пробка. К настоящему часу движение там восстановлено в обычном режиме.
ГИБДД инцидент пока никак не комментировало. Информация об обстоятельствах дорожной аварии и пострадавших пока уточняется.
Ранее пьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими.