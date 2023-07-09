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Боевую гранату нашли в автобусе на автовокзале в Ростове-на-Дону

9 июля 2023, 11:35
Фото: Samo8383/cc by sa 4.0/wiki
Боевую гранату нашли в автобусе на автовокзале в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в салоне автобуса, который должен был поехать в Луганск, нашли боевую гранату, сообщается в соцсетях в группе «Автовокзалы Ростовской области».

Водитель собирался отправиться в рейс, но перед этим осмотрел автобус. Говорится, что в салоне он обнаружил гранату без запала.

Немедленно были вызваны саперы, а в это время сотрудники безопасности автовокзала контролировали обстановку, не давая посетителям подойти к транспорту. Спустя некоторое время боеприпас был изъят специалистами, а автобус направили в гараж.

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Перевозчик предоставил другой автобус для пассажиров рейса, транспорт отправили с небольшим опозданием.

Информации от полиции по факту случившегося не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчане заявили о найденной в озере гранате вечером 6 июля.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Автобус#Граната#Саперы#Автовокзал#Социальные сети#Безопасность#Перевозчик#Полиция
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