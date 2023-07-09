Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Водитель собирался отправиться в рейс, но перед этим осмотрел автобус. Говорится, что в салоне он обнаружил гранату без запала.
Немедленно были вызваны саперы, а в это время сотрудники безопасности автовокзала контролировали обстановку, не давая посетителям подойти к транспорту. Спустя некоторое время боеприпас был изъят специалистами, а автобус направили в гараж.
Перевозчик предоставил другой автобус для пассажиров рейса, транспорт отправили с небольшим опозданием.
Информации от полиции по факту случившегося не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчане заявили о найденной в озере гранате вечером 6 июля.