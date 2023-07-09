Депутат Госдумы Бессонов раскритиковал упразднение четырех судов в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Законопроект о ликвидации четырех судов в Ростовской области, который находится на рассмотрении Госдумы, вызвал критику со стороны депутата Госдумы Евгения Бессонова. По его мнению, такое решение приведет к перегрузке судей и создаст трудности для участников процессов.
Согласно предложенному законопроекту, в Ростовской области планируется закрыть четыре районных суда. Однако, это может стать проблемой, учитывая сложности с доступностью общественного транспорта и увеличение нагрузки на судей с 28 дел в 2017 году до 49 дел в 2022 году.
Бессонов заявил, что упразднение судов — это звоночки. «И они говорят о том, что могут происходить еще более серьезные процессы. Почему упраздняются суды? Во-первых, потому что население Ростовской области уменьшается из года в год», — пояснил Бессонов на заседании Думы. Он добавил, что в последнее время в Ростовской области практически отменены межмуниципальные автобусные маршруты. И теперь невозможно добраться из одного района в другой на общественном транспорте.
Ранее суд обязал Ростовводоканал выплатить 193 миллиона рублей за загрязнение реки Дон.