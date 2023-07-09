Депутат Госдумы Бессонов раскритиковал упразднение четырех судов в Ростовской области

Бессонов заявил, что упразднение судов — это звоночки. «И они говорят о том, что могут происходить еще более серьезные процессы. Почему упраздняются суды? Во-первых, потому что население Ростовской области уменьшается из года в год», — пояснил Бессонов на заседании Думы. Он добавил, что в последнее время в Ростовской области практически отменены межмуниципальные автобусные маршруты. И теперь невозможно добраться из одного района в другой на общественном транспорте.