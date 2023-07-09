Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области 9 июля. Над городом сбили украинскую ракету. Обломки от нее разлетелись по всему Донецку, повредив несколько зданий. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.
В соцсетях местные жители пишут, что напуганы произошедшим: «Хочу на другую планету, где нет этого стресса», «Было очень громко и страшно», «Я из Гуково, до нас этот жуткий вой тоже дошел».
Также многие поблагодарили военных за работу: «Главное — не паниковать. Верю нашей армии», «Хорошо, что без жертв обошлось», «Спасибо нашим военным».
Напомним, поврежденные осколками здания в Донецке пообещали отремонтировать уже завтра, 10 июля.