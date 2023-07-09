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«До Гуково жуткий вой дошел»: жители Ростовской области обсуждают работу ПВО 9 июля

9 июля 2023, 11:26
Фото: mil.ru
«Хочу на другую планету»: жители Ростовской области комментируют работу ПВО 9 июля

Жители Ростовской области шокированы работой ПВО в регионе 9 июля

Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области 9 июля, новость об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области 9 июля. Над городом сбили украинскую ракету. Обломки от нее разлетелись по всему Донецку, повредив несколько зданий. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.

В соцсетях местные жители пишут, что напуганы произошедшим: «Хочу на другую планету, где нет этого стресса», «Было очень громко и страшно», «Я из Гуково, до нас этот жуткий вой тоже дошел».

Жителей Донецка Ростовской области просят сдать осколки сбитой ПВО ракеты 9 июля
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Также многие поблагодарили военных за работу: «Главное — не паниковать. Верю нашей армии», «Хорошо, что без жертв обошлось», «Спасибо нашим военным».

Напомним, поврежденные осколками здания в Донецке пообещали отремонтировать уже завтра, 10 июля.

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