rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Изображение материала

Голубев рассказал подробности уничтожения украинской ракеты в Ростовской области

9 июля 2023, 11:13
Фото: mil.ru
Голубев рассказал подробности уничтожения украинской ракеты в Ростовской областью
В Ростовской области осколками сбитой ракеты повредило здания, сообщил губернатор Василий Голубев.

Все началось с того, что местные жители услышали громкие звуки в нескольких населенных пунктах. Причиной стала сработавшая система ПВО из-за украинской ракеты.

«Это произошло в районе между Каменском и Донецком, осколки повредили крыши. Жертв нет», — уточнил губернатор.

Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях к этой публикации написали, что сильно испугались из-за громкого звука. Другие обрадовались, что никто не пострадал.

В данный момент в регионе уточняется размер ущерба. Между тем, местные жители сообщают в соцсетях, что находят обломки этой ракеты.

Читайте также:
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июляОсколки после работы ПВО повредили здания в Донецке Ростовской областиВидео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Работа ПВО в Донецке в Ростовской области 9 июля#Происшествия#Происшествие#Ракета#Губернатор#Комментарии#Донецк#Каменск#ПВО#Регион#Ущерб#Илья Протвинов
Подпишитесь
Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 10:01
Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
Сегодня, 10:49
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 11:00
Жители Донецка в Ростовской области находят осколки сбитой ПВО украинской ракеты
Сегодня, 10:47
Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
Сегодня, 10:35
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Сегодня, 06:13