Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Все началось с того, что местные жители услышали громкие звуки в нескольких населенных пунктах. Причиной стала сработавшая система ПВО из-за украинской ракеты.
«Это произошло в районе между Каменском и Донецком, осколки повредили крыши. Жертв нет», — уточнил губернатор.
Пользователи в комментариях к этой публикации написали, что сильно испугались из-за громкого звука. Другие обрадовались, что никто не пострадал.
В данный момент в регионе уточняется размер ущерба. Между тем, местные жители сообщают в соцсетях, что находят обломки этой ракеты.