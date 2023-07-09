Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Система ПВО сработала над Донецком и Каменском Ростовской области 9 июля около 12.00 мск. Жители этих городов сообщили о мощном хлопке и следах в небе. Позже в своих дворах они стали находить осколки сбитого объекта.
Ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Он назвал работу ПВО «оперативной». Также он заявил, что сбитым объектом оказалась украинская ракета.
Жертв в результате инцидента удалось избежать, однако осколки повредили кровлю нескольких зданий. Ущерб еще уточняется.
Сейчас по городу разъезжают местные чиновники и полицейские. Они просят горожан отдать найденные осколки. Отремонтировать разрушенные здания власти обещают уже в понедельник.