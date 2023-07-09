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Голубев заявил, что силы ПВО в Донецке Ростовской области сбили украинскую ракету

9 июля 2023, 10:42
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wiki
Голубев заявил, что ПВО в Донецке Ростовской области сбило украинскую ракету
Ущерб от работы ПВО над Донецком и Каменком 9 июля еще уточняется, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Система ПВО сработала над Донецком и Каменском Ростовской области 9 июля около 12.00 мск. Жители этих городов сообщили о мощном хлопке и следах в небе. Позже в своих дворах они стали находить осколки сбитого объекта.

Ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Он назвал работу ПВО «оперативной». Также он заявил, что сбитым объектом оказалась украинская ракета.

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Жертв в результате инцидента удалось избежать, однако осколки повредили кровлю нескольких зданий. Ущерб еще уточняется.

Сейчас по городу разъезжают местные чиновники и полицейские. Они просят горожан отдать найденные осколки. Отремонтировать разрушенные здания власти обещают уже в понедельник.

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