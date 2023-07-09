Администрация Ростова рассказала журналистам, что ущерб от пребывания в городе 24 июня ЧВК «Вагнер» составил 92,5 миллиона рублей. В эту сумму чиновники включили повреждения пяти единиц спецтехники и городских дорог. Отмечается, что большая часть ущерба как раз пришлась на замену машин — на это власти успели потратить 63,7 миллиона рублей. Дороги же, по заверениям чиновников, починили за 28,8 миллиона рублей.