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Итоги недели: в Донецке ПВО сбила ракету, а власти оценили ущерб от ЧВК «Вагнер»

9 июля 2023, 16:19
Фото: mil.ru
Главные новости Ростовской области с 3 по 9 июля

В Донецке ПВО сбила ракету, а власти оценили ущерб от ЧВК «Вагнер»

ПВО в Донецке Ростовской области сбила украинскую ракету, тем временем власти Ростова оценили ущерб от одного дня пребывания «Вагнера», а в реке Темерник нашли холероподобную микрофлору.

Холероподобная угроза

Роспотребнадзор заявил, что в реке Темерник в Ростове обнаружена холероподобная микрофлора. Ее удалось выявить во время очередной проверки. Их усилили из-за жары и обильных осадков в Ростове, приводящих к микробным загрязнениям.

Из-за обнаружения хорепободной микрофлоры на реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище ввели ограничения. Теперь там нельзя купаться, ловить рыбу, воду оттуда запрещено использовать для хозяйственных нужд.

Местных жителей попросили соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах.

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Цена «концерта»

Администрация Ростова рассказала журналистам, что ущерб от пребывания в городе 24 июня ЧВК «Вагнер» составил 92,5 миллиона рублей. В эту сумму чиновники включили повреждения пяти единиц спецтехники и городских дорог. Отмечается, что большая часть ущерба как раз пришлась на замену машин — на это власти успели потратить 63,7 миллиона рублей. Дороги же, по заверениям чиновников, починили за 28,8 миллиона рублей.

От проезда военной техники повреждения получили 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 210 квадратных метров тротуаров с трамвайными путями.

Окончательную сумму ущерба чиновники пообещали назвать после окончания всех ремонтных работ.

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Сбитая ракета

Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области 9 июля. Инцидент произошел около 12 часов дня. При этом о грохоте и характерных следах в небе сообщали и жители соседних Каменска и Гуково.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что над Донецком была сбита украинская ракета. Все системы реагирования сработали оперативно.

Однако осколки от ракеты разлетелись по всему городу. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Разрушенной оказалась кровля нескольких домов. По разным оценкам, пострадали от двух до девяти зданий. Восстановить их местные власти обещают уже завтра, 10 июля.

Также чиновники просят жителей Донецка не трогать осколки в целях собственной безопасности. При их обнаружении необходимо сразу же связаться со спасателями или правоохранительными органами.

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