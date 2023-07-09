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Из-за строительства многоэтажек движение машин ограничат в центре Ростова

9 июля 2023, 14:12
Фото: 1MI
Из-за строительных работ в центре Ростова ограничат движение машин
Из-за строительных работ в центре Ростова ограничат движение машин, сообщили в администрации города.

Из-за строительства многоквартирных домов в центре Ростова ограничат движение машин. В частности, проехать нельзя будет по переулку Халтуринскому на участке от улицы Шаумяна до Социалистическое. Транспортное ограничение там будет действовать до 20 декабря.

С 25 июля ограничат движение машин на проспекте Сиверса, 12д. Строительная техника будет там работать до 15 декабря.

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Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в Ростове в районе Привокзальной площади ограничат движение с 19 июля.

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#Алина Заярная#Ограничение движения в Ростове#Администрация Ростова#Строительство в Ростове#Новости#Ростов#Ростов-на-Дону
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