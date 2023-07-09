Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Из-за строительства многоквартирных домов в центре Ростова ограничат движение машин. В частности, проехать нельзя будет по переулку Халтуринскому на участке от улицы Шаумяна до Социалистическое. Транспортное ограничение там будет действовать до 20 декабря.
С 25 июля ограничат движение машин на проспекте Сиверса, 12д. Строительная техника будет там работать до 15 декабря.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в Ростове в районе Привокзальной площади ограничат движение с 19 июля.