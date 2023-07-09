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В данный момент в Ростове-на-Дону закрыт аэропорт Платов, поэтому долететь на самолете до Сочи не получится. Либо стоит воспользоваться воздушной гаванью в других городах, например, в Ставрополе.
Поэтому доехать до того же Сочи можно на автомобиле или поезде. Стоимость в одну сторону составляет от двух тысяч рублей, но брать билеты нужно заранее, так как их может не оказаться.
Популярными для туристов являются следующие курорты:
Выбрать можно любой из них, так как в этих населенных пунктах есть необходимая инфраструктура для туристов для комфортного отдыха.
Люди, желающие активно отдохнуть, часто выбирают Сочи и его окрестности. Там имеются различные места, которые предлагают возможность провести время с пользой для здоровья и в развлекательных целях. Например, в Розе Хуторе и Красной Поляне можно заняться горным туризмом. В районе Сочи также расположены интересные зоопарки, например Хаски-центр.
Кроме этого, в этом районе найдется множество пешеходных маршрутов с прекрасными видами на природу. Здесь можно отправиться в походы различного уровня сложности, проверить свои силы и насладиться красотой окружающей природы.
На побережье Черного моря есть разнообразные пляжи на любой вкус: с песчаным покрытием (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и также комбинированные.
Если вы предпочитаете спокойный отдых на пляже, лучше выбирать их от Лазаревского до Туапсе. Здесь тихая обстановка и небольшое количество людей, в отличие от Сочи или Адлера.
Вариантов для отдыха и размещения существует несколько.
Гостиничные комплексы и отели. Здесь можно найти все необходимое: кафе, парковку, бассейн, сауну, детскую и спортивную площадки, а также беседки и другие удобства.
Базы отдыха. Они предлагают не только гостиничные номера, но и отдельные домики с разными условиями. В них можно найти свою беседку с мангалом и другими удобствами.
Частное жилье для посуточной аренды. Это наиболее экономичный вариант, но при этом условия могут быть такими же хорошими, как в отеле. Для гостей предусмотрены кондиционер, столовая, мини-бассейн, мангал и прочие удобства.
Автокемпинг. Это необычный способ отдыха для любителей природы. Можно арендовать автодом или приехать на своей машине и остановиться на оборудованной кемпинг-площадке с летним душем, туалетом, бассейном, мангалом и другими удобствами.
Палатки. Это самый простой способ отдыха, но он имеет свои преимущества. Прежде всего, это экономичный вариант. Кроме того, можно выбрать любое место для ночлега с красивыми видами, например у моря, на горе или в лесу. И каждый день можно менять место, что сложно сделать с отелями и арендованным жильем, где требуется бронирование.
Очень выгодным вариантом отдыха на побережье Черного моря будет время в конце мая и первые две недели июня. Сезон уже начался, но многие люди с детьми-школьниками еще не приехали, поэтому цены на жилье, билеты и услуги будут ниже обычных. Единственный минус — море окажется прохладным.
Чтобы сэкономить на своей поездке, лучше забронировать жилье заранее. Если посмотреть предложения на лето уже в январе, то найдется множество выгодных вариантов. Однако, если делать это в июне, то хороших отелей и апартаментов останется совсем немного.
Если бюджет ограничен, можно рассмотреть варианты размещения не в отелях. На побережье Черного моря есть множество апартаментов, где можно остановиться и приготовить пищу самостоятельно. Также можно обедать в столовых или недорогих закусочных, которые расположены не слишком близко к морю.
Что касается транспорта, лучше не ловить такси на улице, особенно в аэропорту или на вокзале. Более выгодным вариантом будет вызвать через специальные сервисы или заранее заказать трансфер. Кроме того, на юге России хорошо развит общественный транспорт, и даже из аэропорта можно уехать на автобусе. Также между курортами курсируют маршрутки.