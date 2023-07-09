Палатки. Это самый простой способ отдыха, но он имеет свои преимущества. Прежде всего, это экономичный вариант. Кроме того, можно выбрать любое место для ночлега с красивыми видами, например у моря, на горе или в лесу. И каждый день можно менять место, что сложно сделать с отелями и арендованным жильем, где требуется бронирование.