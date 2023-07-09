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Как дешево отдохнуть на Черном море жителям Ростова-на-Дону

9 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону стали активнее планировать свой отпуск в летний период. Некоторые рассматривают зарубежные направления, другие хотят поплавать в Черном море на территории России. Как дешево отдохнуть, в материале RostovGazeta.
Сюжет
Отдых

Как добраться до Черного моря из Ростова

В данный момент в Ростове-на-Дону закрыт аэропорт Платов, поэтому долететь на самолете до Сочи не получится. Либо стоит воспользоваться воздушной гаванью в других городах, например, в Ставрополе.

Поэтому доехать до того же Сочи можно на автомобиле или поезде. Стоимость в одну сторону составляет от двух тысяч рублей, но брать билеты нужно заранее, так как их может не оказаться.

Где отдохнуть на Черном море

Популярными для туристов являются следующие курорты:

  1. Анапа
  2. Сочи
  3. Адлер
  4. Лазаревское
  5. Туапсе
  6. Ольгинка
  7. Геленджик
  8. Севастополь
  9. Алушта
  10. Феодосия
  11. Евпатория
  12. Ялта
  13. Керчь
  14. Судак

Выбрать можно любой из них, так как в этих населенных пунктах есть необходимая инфраструктура для туристов для комфортного отдыха.

Активный отдых на Черном море

Люди, желающие активно отдохнуть, часто выбирают Сочи и его окрестности. Там имеются различные места, которые предлагают возможность провести время с пользой для здоровья и в развлекательных целях. Например, в Розе Хуторе и Красной Поляне можно заняться горным туризмом. В районе Сочи также расположены интересные зоопарки, например Хаски-центр.

Кроме этого, в этом районе найдется множество пешеходных маршрутов с прекрасными видами на природу. Здесь можно отправиться в походы различного уровня сложности, проверить свои силы и насладиться красотой окружающей природы.

Места для пляжного отдыха на Черном море

На побережье Черного моря есть разнообразные пляжи на любой вкус: с песчаным покрытием (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и также комбинированные.

Если вы предпочитаете спокойный отдых на пляже, лучше выбирать их от Лазаревского до Туапсе. Здесь тихая обстановка и небольшое количество людей, в отличие от Сочи или Адлера.

Где лучше остановиться на Черном море

Вариантов для отдыха и размещения существует несколько.

Гостиничные комплексы и отели. Здесь можно найти все необходимое: кафе, парковку, бассейн, сауну, детскую и спортивную площадки, а также беседки и другие удобства.

Базы отдыха. Они предлагают не только гостиничные номера, но и отдельные домики с разными условиями. В них можно найти свою беседку с мангалом и другими удобствами.

Фото: 1MI

Частное жилье для посуточной аренды. Это наиболее экономичный вариант, но при этом условия могут быть такими же хорошими, как в отеле. Для гостей предусмотрены кондиционер, столовая, мини-бассейн, мангал и прочие удобства.

Автокемпинг. Это необычный способ отдыха для любителей природы. Можно арендовать автодом или приехать на своей машине и остановиться на оборудованной кемпинг-площадке с летним душем, туалетом, бассейном, мангалом и другими удобствами.

Палатки. Это самый простой способ отдыха, но он имеет свои преимущества. Прежде всего, это экономичный вариант. Кроме того, можно выбрать любое место для ночлега с красивыми видами, например у моря, на горе или в лесу. И каждый день можно менять место, что сложно сделать с отелями и арендованным жильем, где требуется бронирование.

Как дешево отдохнуть на Черном море

Очень выгодным вариантом отдыха на побережье Черного моря будет время в конце мая и первые две недели июня. Сезон уже начался, но многие люди с детьми-школьниками еще не приехали, поэтому цены на жилье, билеты и услуги будут ниже обычных. Единственный минус — море окажется прохладным.

Чтобы сэкономить на своей поездке, лучше забронировать жилье заранее. Если посмотреть предложения на лето уже в январе, то найдется множество выгодных вариантов. Однако, если делать это в июне, то хороших отелей и апартаментов останется совсем немного.

Если бюджет ограничен, можно рассмотреть варианты размещения не в отелях. На побережье Черного моря есть множество апартаментов, где можно остановиться и приготовить пищу самостоятельно. Также можно обедать в столовых или недорогих закусочных, которые расположены не слишком близко к морю.

Что касается транспорта, лучше не ловить такси на улице, особенно в аэропорту или на вокзале. Более выгодным вариантом будет вызвать через специальные сервисы или заранее заказать трансфер. Кроме того, на юге России хорошо развит общественный транспорт, и даже из аэропорта можно уехать на автобусе. Также между курортами курсируют маршрутки.

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