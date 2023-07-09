rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Изображение материала

МЧС предупредило о сильных ливнях в Ростовской области 9 и 10 июля

9 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Проливные дожди и усиление ветра прогнозируют в Ростовской области
Проливные дожди и усиление ветра прогнозируют в Ростовской области, сообщили в региональном МЧС.

В Ростовской области ожидаются мощные ливни. Они будут сопровождаться грозами и градом. Ухудшение погоды прогнозируются уже к вечеру 9 июля. Непогода будет сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
Узнать подробнее

При этом температура воздуха в регионе останется относительно жаркой. Днем будет около +30 градусов, а вечером — +24 градусов.

Ранее в Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч.

Читайте также:
Синоптик Котилевская заявила об окончании в Ростовской области периода адской жарыНа выходных на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидаются пробки, жара и грозыЖара в Таганроге и Ростове спадет к выходным и сменится ливнями
#Виктория Прутковская#Жара#Погода в Ростовской области#Ростовская область
Подпишитесь
Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 10:01
Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
Сегодня, 10:49
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 11:00
Жители Донецка в Ростовской области находят осколки сбитой ПВО украинской ракеты
Сегодня, 10:47
Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
Сегодня, 10:35
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Сегодня, 06:13