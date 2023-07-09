Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В Ростовской области ожидаются мощные ливни. Они будут сопровождаться грозами и градом. Ухудшение погоды прогнозируются уже к вечеру 9 июля. Непогода будет сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду.
При этом температура воздуха в регионе останется относительно жаркой. Днем будет около +30 градусов, а вечером — +24 градусов.
Ранее в Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч.