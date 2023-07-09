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На Южном подъезде к Ростову мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой

9 июля 2023, 07:47
Фото: УГИБДД по Ростовской области
На Южном подъезде к Ростову легковушка столкнулась с мотоциклом
В результате аварии на Южном подъезде к Ростову пострадал водитель мотоцикла, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП произошло накануне, 8 июля днем. За рулем ВАЗ-21150 был 23-летний водитель, который совершая маневр на дороге не проверил, что путь свободен.

В результате такого недосмотра его машина столкнулась с мотоциклом «Триумф». Водитель байка в это время ехал в попутном направлении.

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После столкновения с легковым автомобилем он получил травмы. Прибывшие на место медики увезли мотоциклиста в больницу.

Ранее на дороге «Новочеркасск — Каменоломни» произошла авария, в которой пострадала девушка. Она была за рулем автомобиля, в который въехала другая машина.

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