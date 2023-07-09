На Южном подъезде к Ростову мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
ДТП произошло накануне, 8 июля днем. За рулем ВАЗ-21150 был 23-летний водитель, который совершая маневр на дороге не проверил, что путь свободен.
В результате такого недосмотра его машина столкнулась с мотоциклом «Триумф». Водитель байка в это время ехал в попутном направлении.
После столкновения с легковым автомобилем он получил травмы. Прибывшие на место медики увезли мотоциклиста в больницу.
Ранее на дороге «Новочеркасск — Каменоломни» произошла авария, в которой пострадала девушка. Она была за рулем автомобиля, в который въехала другая машина.