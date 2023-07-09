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Недалеко от Керченского моста в Крыму силы ПВО сбили крылатую ракету

9 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Силы российской противо-воздушной обороны успешно сбили в районе городе Керчь в Крыму крылатую ракету, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Глава Крыма Аксенов заявил, что в окрестностях Керчи сбили предварительно украинскую крылатую ракету.

Он рассказал в своем Telegram-канале, что жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. ОН призвал жителей субъекта и приезжих отдыхающих из других регионов доверять только надежным источникам информации. А также — соблюдать спокойствие.

По сообщению средств массовой информации, жители Керчи ранее слышали несколько взрывов, сообщает ИА «Новороссия».

Ранее Rostovgazeta писала, что мощные хлопки встревожили жителей Донецка Ростовской области сегодня около 11.55 мск. Затем в небе люди увидели характерный след и несколько странных облаков.

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