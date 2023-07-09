Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
ДТП произошло на Ворошиловском мосту в Ростове вечером 9 июля. Очевидцы сообщают, что молодой человек сидел на ограждении, а затем неожиданно упал под проезжающую машину.
Прохожие вызвали реанимацию. Она госпитализировала молодого человека. О его состоянии сейчас ничего неизвестно.
В ГИБДД и МВД инцидент пока никак не комментировали.
Ранее водитель врезался в бетонные блоки и магазин и погиб в Ростовской области.