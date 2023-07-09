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Парень упал под колеса машины на Ворошиловском мосту в Ростове 9 июля

9 июля 2023, 18:22
Фото: 1MI
Реанимация приехала забирать мужчину, которого сбила машина на Ворошиловском мосту
Реанимация приехала забирать парня, которого сбила машина на Ворошиловском мосту в Ростове, сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на Ворошиловском мосту в Ростове вечером 9 июля. Очевидцы сообщают, что молодой человек сидел на ограждении, а затем неожиданно упал под проезжающую машину.

Прохожие вызвали реанимацию. Она госпитализировала молодого человека. О его состоянии сейчас ничего неизвестно.

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В ГИБДД и МВД инцидент пока никак не комментировали.

Ранее водитель врезался в бетонные блоки и магазин и погиб в Ростовской области.

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