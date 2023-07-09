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Пенсионерка, страдающая провалами в памяти, без вести пропала в Таганроге

9 июля 2023, 07:23
Фото: 1MI
В Таганроге пропала пенсионерка, страдающая от провалов в памяти
В Таганроге разыскивают пенсионерку, страдающую от провалов в памяти, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

В Таганроге разыскивают 76-летнюю Любовь Фомину. Женщина ушла из дома 7 июля и не вернулась. Родственники пенсионерки сразу забили тревогу, так как она страдает провалами в памяти и могла заблудиться.

Рост женщины — 154 сантиметра, у нее среднее телосложение, карие глаза, каштанового цвета волосы. В день исчезновения на ней был белый пиджак, зеленое платье с белым воротником, розовые тапочки и белая шляпка.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».

Напомним, в Ростовской области ищут 25-летнего мужчину, исчезнувшего без вести 20 июня.

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