Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Таганроге разыскивают 76-летнюю Любовь Фомину. Женщина ушла из дома 7 июля и не вернулась. Родственники пенсионерки сразу забили тревогу, так как она страдает провалами в памяти и могла заблудиться.
Рост женщины — 154 сантиметра, у нее среднее телосложение, карие глаза, каштанового цвета волосы. В день исчезновения на ней был белый пиджак, зеленое платье с белым воротником, розовые тапочки и белая шляпка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят обратиться в полицию или к волонтерам «ЛизаАлерт».
Напомним, в Ростовской области ищут 25-летнего мужчину, исчезнувшего без вести 20 июня.