Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Напомним, что сегодня в районе полудня, в Ростовской области сработала система ПВО. Украинскую ракету сбили между Каменском и Донецком. Осколками повредило кровлю некоторых строений, никто не пострадал. Эту информацию официально подтвердили донские власти.
Политолог разъясняет, что при запуске, крылатая ракета взлетает и летит, как самолет.
«Если на нее воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы, то есть возможность создать помехи в получении GPS-навигации, в управлении — ракета теряет свой курс и падает там, где потеряла контакт», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник полагает, что ракету Украина наверняка запускала по иным целям. В качестве их предположения, эксперт называет Морозовск или Волгодонск.
«Однако, в зависимости от типа ракеты, не исключено, что ее могли запустить и за пределы Ростовской области», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что сегодня ПВО сбили и еще одну крылатую ракету в районе города Керчь в Крыму.