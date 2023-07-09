rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Политолог Абросимов назвал возможные цели ракеты, сбитой в Ростовской области 9 июля

9 июля 2023, 12:23
Фото: wikimedia.org
Стало известно куда Украина запустила ракету, которую сбили в Ростовской области

Стало известна цель украинской ракеты, сбитой над Донецком Ростовской области 9 июля

Украинскую ракету, сбитую сегодня в районе между Каменском и Донецком в Ростовской области, запускали по иным целям, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что сегодня в районе полудня, в Ростовской области сработала система ПВО. Украинскую ракету сбили между Каменском и Донецком. Осколками повредило кровлю некоторых строений, никто не пострадал. Эту информацию официально подтвердили донские власти.

Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Узнать подробнее

Политолог разъясняет, что при запуске, крылатая ракета взлетает и летит, как самолет.

«Если на нее воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы, то есть возможность создать помехи в получении GPS-навигации, в управлении — ракета теряет свой курс и падает там, где потеряла контакт», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Собеседник полагает, что ракету Украина наверняка запускала по иным целям. В качестве их предположения, эксперт называет Морозовск или Волгодонск.

«Однако, в зависимости от типа ракеты, не исключено, что ее могли запустить и за пределы Ростовской области», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что сегодня ПВО сбили и еще одну крылатую ракету в районе города Керчь в Крыму.

Недалеко от Керченского моста в Крыму силы ПВО сбили крылатую ракету
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Донецка Ростовской области просят сдать осколки сбитой ПВО ракеты 9 июляПоявилось видео с обломками сбитой ракеты в Ростовской области 9 июляОсколки после работы ПВО повредили здания в Донецке Ростовской области
#Дарья Демидова#Сбитая украинская ракета#Ракета#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Работа ПВО#Работа ПВО в Донецке в Ростовской области 9 июля#Новости#Ростовская область#Донецк#Каменский район#Гуково
Подпишитесь
Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 10:01
Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
Сегодня, 10:49
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 11:00
Жители Донецка в Ростовской области находят осколки сбитой ПВО украинской ракеты
Сегодня, 10:47
Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
Сегодня, 10:35
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Сегодня, 06:13