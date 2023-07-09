Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Напомним, сегодня около 12.00 между Донецком и Каменском Ростовской области сработала система ПВО. Жители сообщили о мощном хлопке и следах в небе. Губернатор Василий Голубев заявил, что сбитым объектом оказалась украинская ракета. Пострадавших в результате происшествия нет.
Кроме того, еще одну ракету ВСУ силы российской противовоздушной обороны успешно сбили в районе города Керчь в Крыму. Повреждений и жертв удалось избежать.
Политолог считает, что Украина нанесла удары по Ростовской области и Крыму с целью продемонстрировать активность перед Западом.
«Эти обстрелы можно назвать показательными. Накануне саммита НАТО режиму Зеленского надо доказать, что полученное вооружение не просто используется, но и приносит результаты», — говорит Гусий.
Однако, по словам эксперта, попытки обстрелов российских регионов в очередной раз показывают, что полученное ВСУ вооружение не только не используется в зоне спецоперации, но и не достигает целей, которые расположены в «старых» регионах нашей страны.
Он также заявил, что на фоне откровенных провалов Украины в зоне спецоперации атаки по российской территории наверняка повторятся снова.
«По этой же причине Украина публично взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту. Думаю, что попытки диверсий еще будут. Уверен, что это понимают и наши военные», — заключил Гусий.