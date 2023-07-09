Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области 9 июля. Местные жители сообщили о громком хлопке и характерных следах в небе. После этого во дворах своих домов они стали находить осколки сбитой украинской ракеты. Некоторые из них повредили кровлю зданий.
Сейчас чиновники местной администрации вместе с полицией разъезжают по дворам. Правоохранительные органы изымают осколки, а власти оценивают ущерб, нанесенный домам.
Восстанавливать их будут уже завтра, 10 июля.
Жертв среди населения в результате инцидента нет. Власти просят местных жителей не паниковать и не поддаваться тревоге.