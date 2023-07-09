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Осколки после работы ПВО повредили здания в Донецке Ростовской области

9 июля 2023, 10:50
Фото: фото для иллюстрации / 1MI
Поврежденные из-за ПВО здания в Донецке Ростовской области отремонтируют 10 июля
Осколки, разлетевшиеся после работы ПВО, повредили несколько зданий в Донецке Ростовской области, заявил глава местной администрации Роман Кураев.

Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области 9 июля. Местные жители сообщили о громком хлопке и характерных следах в небе. После этого во дворах своих домов они стали находить осколки сбитой украинской ракеты. Некоторые из них повредили кровлю зданий.

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Сейчас чиновники местной администрации вместе с полицией разъезжают по дворам. Правоохранительные органы изымают осколки, а власти оценивают ущерб, нанесенный домам.

Восстанавливать их будут уже завтра, 10 июля.

Жертв среди населения в результате инцидента нет. Власти просят местных жителей не паниковать и не поддаваться тревоге.

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