Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области 9 июля. Местные жители сообщили о громком хлопке и характерных следах в небе. После этого во дворах своих домов они стали находить осколки сбитой украинской ракеты. Некоторые из них повредили кровлю зданий.