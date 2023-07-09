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Появились кадры с обломками сбитой ракеты в Ростовской области 9 июля

9 июля 2023, 11:08
Фото: mil.ru
Появились кадры с обломками сбитой ракеты в Ростовской области 9 июля
В Интернете разместили кадры, на котором показаны последствия работы системы ПВО в Ростовской области, среагировавшей на украинскую ракету, фото публикуют в соцсетях.

Напомним, что днем в воскресенье, 9 июля, между Каменском и Донецком получилось сбить ракету. Известно, что никто не погиб, но повреждения получили крыши зданий.

А пользователи в соцсетях пишут, что сильно испугались громких звуков, которые распространились по нескольким населенным пунктам. Также они рассказывают, что находят обломки от упавшей ракеты.

Жители региона записывают видео с последствиями и публикуют их в Интернете. Также они показали появившиеся следы в небе.

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