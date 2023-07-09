Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Напомним, что днем в воскресенье, 9 июля, между Каменском и Донецком получилось сбить ракету. Известно, что никто не погиб, но повреждения получили крыши зданий.
А пользователи в соцсетях пишут, что сильно испугались громких звуков, которые распространились по нескольким населенным пунктам. Также они рассказывают, что находят обломки от упавшей ракеты.
Жители региона записывают видео с последствиями и публикуют их в Интернете. Также они показали появившиеся следы в небе.