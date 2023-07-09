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Пробка сковала улицу Доватора в Ростове из-за сильного пожара вечером 9 июля

9 июля 2023, 20:03
Фото: 1MI
Пробка сковала улицу Доватора в Ростове из-за сильного пожара вечером 9 июля
Из-за крупного пожара на автосервисе на улице Доватора пробка растянулась на один километр в обе стороны, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Напомним, что около 21.25 мск 9 июля на Западном жилом массиве загорелось двухэтажное здание кузовного цеха и автомастерской, более известных как «Малярка», расположенного на улице Доватора, 147.

По данным регионального ГУ МЧС России, площадь пожара составила более 70 квадратных метра. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать к 22.00 мск.

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На Доватора затор растянулся от улицы Маршальской и до самого круга. Также движение затруднено по улице Мадояна и Сормовской. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения.

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#Пробка#Ростов#Пожар#Автосервис#Улица Доватора#Яндекс. Карты#Загорелось#Кузовной цех#Автомастерская#Малярка#Региональное ГУ МЧС России#Горение#Улица Маршальская#Улица Мадояна#Сормовская#Автомобилисты#Альтернативные пути#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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