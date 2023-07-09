Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Напомним, что около 21.25 мск 9 июля на Западном жилом массиве загорелось двухэтажное здание кузовного цеха и автомастерской, более известных как «Малярка», расположенного на улице Доватора, 147.
По данным регионального ГУ МЧС России, площадь пожара составила более 70 квадратных метра. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать к 22.00 мск.
На Доватора затор растянулся от улицы Маршальской и до самого круга. Также движение затруднено по улице Мадояна и Сормовской. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения.