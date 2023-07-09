Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области днем 9 июля. Над городом была сбита украинская ракета. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Урон нанесен лишь нескольким зданиям.
«Дон 24» пишет, что целью удара было поражение тыловых логистических узлов снабжения группировки Южного военного округа. Сама ракета, предположительно, является переработанной оперативно-тактической баллистической ракетой 9М79-1 «Точка-У» с облегченным снаряжением.
Также некоторые аналитики предполагают, что атака совершили с помощью модифицированной зенитной управляемой ракеты 5В28.
Власти Ростовской области и штаб ЮВО эти данные пока никак не комментировали. Информация не подтверждена и не может считаться достоверной.
Ранее сообщалось, что система ПВО могла сработать дважды в Ростовской области 9 июля.