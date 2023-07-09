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Сбитая в Ростовской области ракета могла предназначаться для тыловых узлов ЮВО

9 июля 2023, 18:16
Фото: mil.ru
Сбитая в Донецке Ростовской области украинская ракета могла метить в тыловые узлы ЮВО
Сбитая в Донецке Ростовской области украинская ракета могла метить в тыловые узлы ЮВО, пишет «Дон 24».

Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области днем 9 июля. Над городом была сбита украинская ракета. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Урон нанесен лишь нескольким зданиям.

«Дон 24» пишет, что целью удара было поражение тыловых логистических узлов снабжения группировки Южного военного округа. Сама ракета, предположительно, является переработанной оперативно-тактической баллистической ракетой 9М79-1 «Точка-У» с облегченным снаряжением.

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Также некоторые аналитики предполагают, что атака совершили с помощью модифицированной зенитной управляемой ракеты 5В28.

Власти Ростовской области и штаб ЮВО эти данные пока никак не комментировали. Информация не подтверждена и не может считаться достоверной.

Ранее сообщалось, что система ПВО могла сработать дважды в Ростовской области 9 июля.

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