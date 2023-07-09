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Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников

9 июля 2023, 06:13
Фото: 1MI
Шойгу побывал на полигонах ЮВО в Ростовской области
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу побывал на полигонах Южного военного округа и проинспектировал подготовку контрактников, сообщили в Минобороне России.

В сообщении отмечается, что контрактники проходят курс интенсивной подготовки. Он включает в себя занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, а также по управлению военной техникой. Курс длится больше месяца.

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Также Шойгу посмотрел, как идет подготовка военнослужащих, которые будут управлять новыми танками Т-90 «Прорыв». Элементы боевой подготовки отрабатываются при этом на тренажерах.

После подготовки контрактники будут направлены в зону СВО, где пройдут боевое слаживание.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что нужно провести модернизацию самолета А-50. Модернизация будет проводится на территории ТАНКТ имени Бериева в Таганроге.

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