Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В сообщении отмечается, что контрактники проходят курс интенсивной подготовки. Он включает в себя занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, а также по управлению военной техникой. Курс длится больше месяца.
Также Шойгу посмотрел, как идет подготовка военнослужащих, которые будут управлять новыми танками Т-90 «Прорыв». Элементы боевой подготовки отрабатываются при этом на тренажерах.
После подготовки контрактники будут направлены в зону СВО, где пройдут боевое слаживание.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что нужно провести модернизацию самолета А-50. Модернизация будет проводится на территории ТАНКТ имени Бериева в Таганроге.