Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Синоптик Алина Котилевская рассказал ТАСС, что в Ростовской области, как и на всем юге России, на время закончился период аномально жаркой погоды. Температура воздуха в регионе возвращается к климатической норме. Более того, к середине следующей недели она может значительно понизиться.
Также в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и усилением ветра. Также возможен град.
Ранее в Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч.