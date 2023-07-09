Синоптик Алина Котилевская рассказал ТАСС, что в Ростовской области, как и на всем юге России, на время закончился период аномально жаркой погоды. Температура воздуха в регионе возвращается к климатической норме. Более того, к середине следующей недели она может значительно понизиться.