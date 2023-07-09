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Синоптик Котилевская заявила об окончании в Ростовской области периода адской жары

9 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Аномальная жара в Ростовской области сменится ливнями и грозами
Аномальная жара в Ростовской области сменится ливнями и грозами, заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Синоптик Алина Котилевская рассказал ТАСС, что в Ростовской области, как и на всем юге России, на время закончился период аномально жаркой погоды. Температура воздуха в регионе возвращается к климатической норме. Более того, к середине следующей недели она может значительно понизиться.

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Также в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и усилением ветра. Также возможен град.

Ранее в Ростовской области сильный ветер и волны перевернули лодку на реке Маныч.

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