Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области 9 июля. Над городом сбили украинскую ракету. Ее обломки разлетелись по всему Донецку, повредив несколько жилых домов.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадали только два дома. Местные же СМИ пишут, что повреждена кровля, как минимум, девяти домов. Вероятно, данные о разрушениях еще уточняются.
Жителям Донецка рекомендуют не трогать найденные осколки из мер безопасности. Власти просят вызывать на место спасателей и полицейских.