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СМИ Донецка сообщили о девяти домах, пострадавших в результате работы ПВО 9 июля

9 июля 2023, 12:48
Фото: 1MI
Кровля девяти домов пострадала в Донецке Ростовской области после работы системы ПВО
Кровля, как минимум, девяти домов пострадала в Донецке Ростовской области после работы системы ПВО, пишет местная газета «Новость».

Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области 9 июля. Над городом сбили украинскую ракету. Ее обломки разлетелись по всему Донецку, повредив несколько жилых домов.

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Губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадали только два дома. Местные же СМИ пишут, что повреждена кровля, как минимум, девяти домов. Вероятно, данные о разрушениях еще уточняются.

Жителям Донецка рекомендуют не трогать найденные осколки из мер безопасности. Власти просят вызывать на место спасателей и полицейских.

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