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Сразу четыре пенсионера пропали в Ростовской области в июле

9 июля 2023, 12:18
Фото: 1MI
Пожилые люди стали массово пропадать в Ростовской области

Волонтеры и полиция разыскивают в Ростове пропавшую без вести 80-летнюю женщину

80-летнюю Ирину Погребную разыскивают в Ростове, параллельно в области ищут еще несколько пожилых людей, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

В Ростове разыскивают 80-летнюю Ирину Погребную. О ее местонахождении ничего неизвестно с 6 июля. Женщина ушла из дома и не вернулась. Известно, что ее рост составляет 163 сантиметра, она худощавого телосложения, с серыми глазами и темно-русыми волосами.

В день исчезновения она была одета в оранжевую куртку, синий халат, черные балетки и синий платок.

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Параллельно в Ростове ищут еще несколько пожилых людей. 3 июля пропал 73-летний Михаил Кухмистров, еще раньше, 30 июля, домой не вернулась 62-летняя Лидия Буланова.

Ведутся поиски 76-летней пенсионерки Любови Фоминой в Таганроге. Известно, что пожилая женщина страдает провалами в памяти.

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