В Ростове разыскивают 80-летнюю Ирину Погребную. О ее местонахождении ничего неизвестно с 6 июля. Женщина ушла из дома и не вернулась. Известно, что ее рост составляет 163 сантиметра, она худощавого телосложения, с серыми глазами и темно-русыми волосами.