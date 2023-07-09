Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Ростове разыскивают 80-летнюю Ирину Погребную. О ее местонахождении ничего неизвестно с 6 июля. Женщина ушла из дома и не вернулась. Известно, что ее рост составляет 163 сантиметра, она худощавого телосложения, с серыми глазами и темно-русыми волосами.
В день исчезновения она была одета в оранжевую куртку, синий халат, черные балетки и синий платок.
Параллельно в Ростове ищут еще несколько пожилых людей. 3 июля пропал 73-летний Михаил Кухмистров, еще раньше, 30 июля, домой не вернулась 62-летняя Лидия Буланова.
Ведутся поиски 76-летней пенсионерки Любови Фоминой в Таганроге. Известно, что пожилая женщина страдает провалами в памяти.