Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Следователи в Азове устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего парня. Трагедия произошла 7 июля. Подросток решил позаниматься на турнике, расположенной вблизи Пляжного проезда в Азове. Внезапно молодому человеку стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи смогли констатировать лишь смерть подростка.
Сейчас эксперты ждут результатов судебно-медицинского исследования. Оно должно установить точные причины внезапной смерти парня. После этого следователи примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее СМИ писали, что парню стало плохо после спарринга. Он упал в обморок и в себя больше так и не пришел.