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Стали известны подробности гибели 16-летнего спортсмена на пляже в Азове

9 июля 2023, 09:19
Фото: 1MI
Подросток погиб на пляже Азова 7 июля
Подросток погиб на пляже Азова 7 июля, подтвердили в Следственном комитете России по Ростовской области.

Следователи в Азове устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего парня. Трагедия произошла 7 июля. Подросток решил позаниматься на турнике, расположенной вблизи Пляжного проезда в Азове. Внезапно молодому человеку стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи смогли констатировать лишь смерть подростка.

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Сейчас эксперты ждут результатов судебно-медицинского исследования. Оно должно установить точные причины внезапной смерти парня. После этого следователи примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ писали, что парню стало плохо после спарринга. Он упал в обморок и в себя больше так и не пришел.

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