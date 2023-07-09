Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Боевую гранату без запала нашли в автобусе «Ростов — Луганск». Транспортное средство осматривали перед отправлением. На место оперативно вызвали саперов. Пока они ехали, автобус оцепили, а посетителей вокзала к нему не допускали.
Позже взрывотехники извлекли гранату, а автобус отправили в гараж. Пассажирам же предоставили другое транспортное средство.
Как граната оказалась в салоне автобуса, неизвестно. В МВД инцидент пока никак не комментировали.
Ранее ростовчане заявили о найденной в озере гранате.