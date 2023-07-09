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Стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск»

9 июля 2023, 11:53
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск»
Боевую гранату нашли в салоне автобуса «Ростов — Луганск» 8 июля, сообщается на официальной странице главного автовокзала города.

Боевую гранату без запала нашли в автобусе «Ростов — Луганск». Транспортное средство осматривали перед отправлением. На место оперативно вызвали саперов. Пока они ехали, автобус оцепили, а посетителей вокзала к нему не допускали.

Позже взрывотехники извлекли гранату, а автобус отправили в гараж. Пассажирам же предоставили другое транспортное средство.

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Как граната оказалась в салоне автобуса, неизвестно. В МВД инцидент пока никак не комментировали.

Ранее ростовчане заявили о найденной в озере гранате.

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