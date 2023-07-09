rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля

9 июля 2023, 10:01
Фото: mil.ru
Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля
Глава администрации города Донецка в Ростовской области Роман Кураев подтвердил срабатывание системы ПВО в регионе 9 июля, сообщает местное издание «Новость».

Напомним, мощные хлопки встревожили жителей Донецка сегодня около 11.55 мск. Затем в небе люди увидели характерный след и несколько странных облаков. Многие предположили, что это могла быть работа системы ПВО.

Газета «Новость» опубликовала комментарий главы администрации Донецка Романа Кураева.

СМИ сообщили о ночных хлопках 10 июня, испугавших жителей Левенцовки в Ростове
Узнать подробнее

Он подтвердил версию с отработкой системы ПВО. «Сработала наша ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР. Ситуация под контролем, без паники», приводит его слова СМИ.

Со стороны региональных властей, а также со стороны Минобороны информации о происшествии не поступало. Она уточняется.

Ранее жителей Ростова и Батайска испугали лучи прожекторов в небе, которые появились из-за аквапарка, где некая компания отмечала корпоратив.

Читайте также:
В Ростовской области в ДТП под Каменском погибли три человека 3 июляПо М-4 «Дон» из Ростова на Москву растянулась огромная пробка 26 июняСтало известно, какие дороги перекрыли в Ростовской области ночью 24 июня
#Последние новости Ростова на сегодня#Работа системы ПВО#Системы ПВО#ПВО в Ростовской области#ПВО#Хлопки в Ростове#Хлопки#Ростовская область#Донецк Ростовская область#Донецк#Каменск-Шахтинский#Каменский район#Работа ПВО в Донецке в Ростовской области 9 июля
Подпишитесь
Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
Сегодня, 10:49
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 11:00
Жители Донецка в Ростовской области находят осколки сбитой ПВО украинской ракеты
Сегодня, 10:47
Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
Сегодня, 10:35
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Сегодня, 06:13