Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Напомним, мощные хлопки встревожили жителей Донецка сегодня около 11.55 мск. Затем в небе люди увидели характерный след и несколько странных облаков. Многие предположили, что это могла быть работа системы ПВО.
Газета «Новость» опубликовала комментарий главы администрации Донецка Романа Кураева.
Он подтвердил версию с отработкой системы ПВО. «Сработала наша ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР. Ситуация под контролем, без паники», приводит его слова СМИ.
Со стороны региональных властей, а также со стороны Минобороны информации о происшествии не поступало. Она уточняется.
Ранее жителей Ростова и Батайска испугали лучи прожекторов в небе, которые появились из-за аквапарка, где некая компания отмечала корпоратив.