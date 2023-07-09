Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Ранее местные СМИ со ссылкой на слова главы администрации Донецка Романа Кураева написали, что сработала система ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР. Говорилось, что ситуация под контролем.
Информацию о том, что сработала система ПВО подтвердил губернатор. Он заявил о сбитой украинской ракете между Каменском и Донецком, в результате чего оказались повреждены крыши зданий.
Известно, что во время происшествия никто не погиб. Пользователи в соцсетях написали, что они очень испугались громких звуков.
«Я из Гуково, грохот был слышен, хотя до Каменска 50 километров», — пишут местные жители.