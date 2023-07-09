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Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля

9 июля 2023, 11:00
Фото: mil.ru
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Над территорией Ростовской области сбили ракету, принадлежащую Украине, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ранее местные СМИ со ссылкой на слова главы администрации Донецка Романа Кураева написали, что сработала система ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР. Говорилось, что ситуация под контролем.

Информацию о том, что сработала система ПВО подтвердил губернатор. Он заявил о сбитой украинской ракете между Каменском и Донецком, в результате чего оказались повреждены крыши зданий.

Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
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Известно, что во время происшествия никто не погиб. Пользователи в соцсетях написали, что они очень испугались громких звуков.

«Я из Гуково, грохот был слышен, хотя до Каменска 50 километров», — пишут местные жители.

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