Так, например, плиты для мемориала «Скорбящая мать» должны быть выполнены из трех плит черного карельского гранита. Имена погибших воинов нанесут гравировкой и расположат на двух вертикально установленных плитах с обеих сторон. Всего на плитах к этому мемориалу пропишут имена 411 героев. Важным требованием является указание полного имени бойцов, а не только фамилии и инициалов.