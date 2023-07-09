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Таблички героев установят погибшим бойцам на кладбище в Ростове

9 июля 2023, 09:00
Фото: 1MI
Памятные плиты с именами погибших воинов установят на Аллее славы в Ростове
Памятные плиты с именами погибших воинов установят на Аллее славы и других мемориалах в Ростове на Братском кладбище, сообщается на сайте государственных закупок.

Служба городских кладбищ в Ростове ищет подрядчика, который установит памятные плиты с именами погибших бойцов на мемориалах «Аллея славы», «Трудовому народу и героям гражданской войны» и «Скорбящая мать». На это готовы потратить более двух миллионов рублей.

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Местом выполнения работ в документации указана территория Братского кладбища на проспекте Нагибина в Ростове. Также четко прописывается местоположение мемориалов, требования к установке плит, дается историческая справка.

Так, например, плиты для мемориала «Скорбящая мать» должны быть выполнены из трех плит черного карельского гранита. Имена погибших воинов нанесут гравировкой и расположат на двух вертикально установленных плитах с обеих сторон. Всего на плитах к этому мемориалу пропишут имена 411 героев. Важным требованием является указание полного имени бойцов, а не только фамилии и инициалов.

Выполнить работы подрядчик обязан до 31 октября текущего года.

Ранее в центре Азова обнаружили полсотни могил.

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