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Служба городских кладбищ в Ростове ищет подрядчика, который установит памятные плиты с именами погибших бойцов на мемориалах «Аллея славы», «Трудовому народу и героям гражданской войны» и «Скорбящая мать». На это готовы потратить более двух миллионов рублей.
Местом выполнения работ в документации указана территория Братского кладбища на проспекте Нагибина в Ростове. Также четко прописывается местоположение мемориалов, требования к установке плит, дается историческая справка.
Так, например, плиты для мемориала «Скорбящая мать» должны быть выполнены из трех плит черного карельского гранита. Имена погибших воинов нанесут гравировкой и расположат на двух вертикально установленных плитах с обеих сторон. Всего на плитах к этому мемориалу пропишут имена 411 героев. Важным требованием является указание полного имени бойцов, а не только фамилии и инициалов.
Выполнить работы подрядчик обязан до 31 октября текущего года.
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