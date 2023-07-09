Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Спасатели достали труп мужчины из акватории Можайского пруда днем 9 июля. Сам водоем находится на улице Зеленой, 31.
Кем был утонувший и при каких обстоятельствах он погиб, пока неизвестно. В МЧС заявили, что сейчас проводятся следственные мероприятия.
Информация об инциденте уточняется.
Напомним, в водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка. Детям было от четырех до 12 лет. Родителей просят быть внимательнее с детьми на отдыхе, следить за тем, где и как они плавают, а также обязательно объяснять им правила поведения на воде.