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Труп утонувшего мужчины нашли в Можайском пруду в Ростове 9 июля

9 июля 2023, 15:36
Фото: 1MI
В акватории Можайского пруда в Ростове нашли труп мужчины
В акватории Можайского пруда в Ростове нашли труп мужчины, рассказали в МЧС.

Спасатели достали труп мужчины из акватории Можайского пруда днем 9 июля. Сам водоем находится на улице Зеленой, 31.

Кем был утонувший и при каких обстоятельствах он погиб, пока неизвестно. В МЧС заявили, что сейчас проводятся следственные мероприятия.

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Информация об инциденте уточняется.

Напомним, в водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка. Детям было от четырех до 12 лет. Родителей просят быть внимательнее с детьми на отдыхе, следить за тем, где и как они плавают, а также обязательно объяснять им правила поведения на воде.

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