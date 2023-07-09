Напомним, в водоемах Ростовской области с середины июня утонули три ребенка. Детям было от четырех до 12 лет. Родителей просят быть внимательнее с детьми на отдыхе, следить за тем, где и как они плавают, а также обязательно объяснять им правила поведения на воде.