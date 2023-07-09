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Украинские ракеты атаковали еще один регион, помимо Ростовской области

9 июля 2023, 13:29
Фото: 1MI
Помимо Ростовской области, Украина атаковала ракетами Брянскую
Помимо Ростовской области, Украина атаковала ракетами Брянскую, пишут «Новые известия».

В Брянской области сбили две украинские ракеты днем 9 июля. В результате падения одной из них в поселке Бытошь уничтожена пилорама. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы.

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СМИ пишут, что под обстрел в Брянской области также сегодня попал построенный в XVII веке Успенский монастырь в поселке Забрама. Там пострадали линии электропередач и один дом.

Напомним, украинскую ракету сбила сегодня система ПВО и в Донецке Ростовской области. Горожане не пострадали. Из-за падения обломков ракеты повреждена кровля нескольких домов.

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