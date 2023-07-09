Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Брянской области сбили две украинские ракеты днем 9 июля. В результате падения одной из них в поселке Бытошь уничтожена пилорама. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыли оперативные службы.
СМИ пишут, что под обстрел в Брянской области также сегодня попал построенный в XVII веке Успенский монастырь в поселке Забрама. Там пострадали линии электропередач и один дом.
Напомним, украинскую ракету сбила сегодня система ПВО и в Донецке Ростовской области. Горожане не пострадали. Из-за падения обломков ракеты повреждена кровля нескольких домов.