В Морозовске девушка ударила ножом знакомого, устроив скандал на улице

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Все произошло субботним вечером, 7 июля. По информации СМИ, молодая женщина устроила скандал на улице. В это время ее знакомый был в компании друзей.
Что послужило причиной конфликта не сообщается. Однако все привело к тому, что девушка достала нож. Как сообщили правоохранительные органы, пока нет данных о том, какой урон здоровью был нанесен мужчине.
Полиция будет устанавливать все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято решение в отношении девушки.
Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, зарезавший кухонным ножом своего знакомого. Все произошло в доме последнего в Азове.