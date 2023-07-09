rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Изображение материала

В Морозовске девушка ударила ножом знакомого, устроив скандал на улице

9 июля 2023, 05:44
Фото: 1MI
Девушка ударила парня ножом в Ростовской области
В ходе конфликта девушка нанесла удар ножом своему знакомого в городе Морозовске Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все произошло субботним вечером, 7 июля. По информации СМИ, молодая женщина устроила скандал на улице. В это время ее знакомый был в компании друзей.

Главе СК РФ Бастрыкину доложат о ходе расследования нападения на полицейского с ножом
Узнать подробнее

Что послужило причиной конфликта не сообщается. Однако все привело к тому, что девушка достала нож. Как сообщили правоохранительные органы, пока нет данных о том, какой урон здоровью был нанесен мужчине.

Полиция будет устанавливать все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято решение в отношении девушки.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет мужчина, зарезавший кухонным ножом своего знакомого. Все произошло в доме последнего в Азове.

Читайте также:
Труп мужчины с пробитой головой обнаружили в Морозовске в гараже 3 июляЖители Морозовска обратились к президенту Путину из-за загрязнения реки БыстройДва военных грузовика слетели с трассы в Ростовской области 15 июня
#Происшествия#Ростовская область#Морозовск
Подпишитесь
Таблички героев установят погибшим бойцам на кладбище в Ростове
Сегодня, 09:00
Жители Ростова и Батайска испугались работы ПВО из-за света прожекторов ночью 9 июля
Сегодня, 07:48
В Сети появился фоторобот человека, надругавшегося над девочкой в Ростовской области
Сегодня, 07:36
Депутат Госдумы Бессонов раскритиковал упразднение четырех судов в Ростовской области
Сегодня, 06:48
Юный спортсмен умер на пляже в Азове после спаринга 7 июля
Сегодня, 06:27
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Сегодня, 06:13