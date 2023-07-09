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В Ростове 9 июля пожар охватил крышу «Малярки» на улице Доватора

9 июля 2023, 19:30
Фото: 50.mchs.gov.ru
В Ростове 9 июля пожар охватил крышу "Малярки" на улице Доватор
В Ростове 9 июля загорелось здание автомастерской и кузовного цеха на Доватора, 147, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В воскресенье, 9 июля, около 22.00 мск стало известно, что на Западном жилом массиве загорелось здание кузовного цеха и автомастерской, более известных как «Малярка», расположенного на улице Доватора, 147. По словам очевидцев, на месте ЧП заметили не менее двух автоцистерн, которые заняты ликвидацией пожара.

Кроме того, в настоящий момент из-за работы экстренных служб и пожара на месте пожара образовалась пробка, а потому автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения.

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В МЧС позднее уточнили, что горит двухэтажное здание. Очаг возгорания находится на втором этаже. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Сотрудники экстренных служб сообщили, что пожар удалось локализовать к 21.50 мск, а ликвидировать открытое горение через 12 минут. В работах задействовали четыре единицы спецтехники, 16 пожарных.

«Пострадавших нет», — сказано в сообщении. О причинах возгорания ничего неизвестно.

Ранее в Ростове загорелись частный дом и «легковушка».

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