Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
В воскресенье, 9 июля, около 22.00 мск стало известно, что на Западном жилом массиве загорелось здание кузовного цеха и автомастерской, более известных как «Малярка», расположенного на улице Доватора, 147. По словам очевидцев, на месте ЧП заметили не менее двух автоцистерн, которые заняты ликвидацией пожара.
Кроме того, в настоящий момент из-за работы экстренных служб и пожара на месте пожара образовалась пробка, а потому автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения.
В МЧС позднее уточнили, что горит двухэтажное здание. Очаг возгорания находится на втором этаже. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Сотрудники экстренных служб сообщили, что пожар удалось локализовать к 21.50 мск, а ликвидировать открытое горение через 12 минут. В работах задействовали четыре единицы спецтехники, 16 пожарных.
«Пострадавших нет», — сказано в сообщении. О причинах возгорания ничего неизвестно.
Ранее в Ростове загорелись частный дом и «легковушка».