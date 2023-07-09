В воскресенье, 9 июля, около 22.00 мск стало известно, что на Западном жилом массиве загорелось здание кузовного цеха и автомастерской, более известных как «Малярка», расположенного на улице Доватора, 147. По словам очевидцев, на месте ЧП заметили не менее двух автоцистерн, которые заняты ликвидацией пожара.