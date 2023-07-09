В Сети появились кадры пожара на Доватора в Ростове

Читатели RostovGazeta прислали видео, на котором запечатлены работы по ликвидации огня. На кадрах видно, как пожарные стараются локализовать пламя. Несмотря на ЧП, движение на Доватора приостановлено не было, и автомобилисты могли, хоть и с затруднением, но проехать по участку проведения работ.