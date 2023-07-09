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В Сети появились кадры пожара на Доватора в Ростове

9 июля 2023, 20:02
Фото: pxhere.com
В Сети появились кадры пожара на Доватора в Ростове
В Ростове на Западном МЧС задействовали 16 пожарных и четыре единицы спецтехники для ликвидации пожара в кузовном цехе на Доватора, 147, видео работы экстренных служб поделились в RostovGazeta.

В воскресенье, 9 июля, в Ростове на Западном жилом массиве поздним вечером вспыхнул пожар. В МЧС рассказали, что источник огня находился на втором этаже кузовного цеха, на ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса.

Читатели RostovGazeta прислали видео, на котором запечатлены работы по ликвидации огня. На кадрах видно, как пожарные стараются локализовать пламя. Несмотря на ЧП, движение на Доватора приостановлено не было, и автомобилисты могли, хоть и с затруднением, но проехать по участку проведения работ.

Видео от читателей
Видео: rostovgazeta.ru

Пока неизвестно, был ли ликвидирован пожар полностью, однако спасатели уже сообщили, что никто при ЧП не пострадал. Причины возгорания будут уточняться.

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