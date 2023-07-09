В Сети появились кадры пожара на Доватора в Ростове

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
В воскресенье, 9 июля, в Ростове на Западном жилом массиве поздним вечером вспыхнул пожар. В МЧС рассказали, что источник огня находился на втором этаже кузовного цеха, на ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса.
Читатели RostovGazeta прислали видео, на котором запечатлены работы по ликвидации огня. На кадрах видно, как пожарные стараются локализовать пламя. Несмотря на ЧП, движение на Доватора приостановлено не было, и автомобилисты могли, хоть и с затруднением, но проехать по участку проведения работ.
Пока неизвестно, был ли ликвидирован пожар полностью, однако спасатели уже сообщили, что никто при ЧП не пострадал. Причины возгорания будут уточняться.