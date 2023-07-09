Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Напомним, что сегодня в районе полудня средства ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком Ростовской области. Эту информацию подтвердили региональные власти.
Депутат делится мнением, что на этом Украина не остановится. Утешает, по словам собеседника, лишь то, что наши средства ПВО не пробить примитивными средствами, которые есть у США и их «подельников».
«Как и все вооружение, ракеты Украине в кредит передают натовцы. Но понятно, что возвращать кредиты Зеленский не будет. Как он их вернет, когда его банду свергнут, а Украина вернется в состав Российской Федерации?» — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер добавляет, что украинский президент очень хочет, чтобы коллективный Запад отдал ему все свое вооружение.
«Это, конечно, не поможет, но Зеленский надеется. Только коллективный Запад дает ему не все, что есть — оставляет что-то для самозащиты. Они же всерьез опасаются, что рано или поздно доведут нас до полноценного удара», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала о вероятной цели украинской ракеты, которую сбили в Ростовской области сегодня, 9 июля.