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Вассерман объяснил, зачем Украина запустила ракету в Ростовскую область

9 июля 2023, 15:11
Фото: 1MI
Вассерман разъяснил, зачем Украина запустила ракету в Ростовскую область
Сбитая в Ростовской области ракета — это подтверждение тому, что украинские власти пытаются запугивать всех, до кого могут дотянуться. Они продолжат это делать до тех пор, пока не будут ликвидированы, сообщил корреспонденту RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что сегодня в районе полудня средства ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком Ростовской области. Эту информацию подтвердили региональные власти.

Депутат делится мнением, что на этом Украина не остановится. Утешает, по словам собеседника, лишь то, что наши средства ПВО не пробить примитивными средствами, которые есть у США и их «подельников».

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«Как и все вооружение, ракеты Украине в кредит передают натовцы. Но понятно, что возвращать кредиты Зеленский не будет. Как он их вернет, когда его банду свергнут, а Украина вернется в состав Российской Федерации?» — отмечает Анатолий Вассерман.

Спикер добавляет, что украинский президент очень хочет, чтобы коллективный Запад отдал ему все свое вооружение.

«Это, конечно, не поможет, но Зеленский надеется. Только коллективный Запад дает ему не все, что есть — оставляет что-то для самозащиты. Они же всерьез опасаются, что рано или поздно доведут нас до полноценного удара», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала о вероятной цели украинской ракеты, которую сбили в Ростовской области сегодня, 9 июля.

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