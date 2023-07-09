Глава администрации Донецка Роман Кураев подтвердил местной газете «Новость» работу ПВО в городе. «Сработала наша ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР», — говорит он. Также Кураев призвал местных жителей не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.