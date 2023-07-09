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Власти подтвердили работу ПВО над Донецком и Каменском в Ростовской области 9 июля

9 июля 2023, 09:54
Фото: 1MI
Система ПВО сработала над Донецком Ростовской области днем 9 июля
Система ПВО сработала над Донецком в Ростовской области днем 9 июля, заявил СМИ глава местной администрации Роман Кураев.

Жители Донецка и Каменска Ростовской области сообщили о громких хлопках в небе. Они были слышны днем 9 июля в 11.55 мск. Также в небе над городами появились характерные белые пятна.

Жители двух районов Ростовской области сообщили о работе систем ПВО
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Глава администрации Донецка Роман Кураев подтвердил местной газете «Новость» работу ПВО в городе. «Сработала наша ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР», — говорит он. Также Кураев призвал местных жителей не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее жители Ростова и Батайска испугались работы ПВО из-за света прожекторов ночью 9 июля.

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