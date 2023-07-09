Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Жители Донецка и Каменска Ростовской области сообщили о громких хлопках в небе. Они были слышны днем 9 июля в 11.55 мск. Также в небе над городами появились характерные белые пятна.
Глава администрации Донецка Роман Кураев подтвердил местной газете «Новость» работу ПВО в городе. «Сработала наша ПВО со стороны Каменска по направлению ЛНР», — говорит он. Также Кураев призвал местных жителей не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.
Ранее жители Ростова и Батайска испугались работы ПВО из-за света прожекторов ночью 9 июля.