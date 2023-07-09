Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Система ПВО сработала в Донецке и Каменске Ростовской области 9 июля. Громкий хлопок и характерные следы в небе местные жители увидели около 12 часов дня.
Глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что после работы ПВО по городе разлетелись осколки сбитого объекта. Жертв при этом, к счастью, удалось избежать. Однако Кураев подтвердил «технические повреждения» зданий.
Сейчас власти вместе с полицией объезжают эти дома. Правоохранительные органы изымают там осколки сбитого объекта, а чиновники фиксируют повреждения зданий. С завтрашнего дня бригады будут их устранять.
Также Кураев попросил местных жителей не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.