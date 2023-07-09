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Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля

9 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
Несколько зданий повреждены в результате работы ПВО в Донецке Ростовской области, рассказал глава местной администрации Роман Кураев.

Система ПВО сработала в Донецке и Каменске Ростовской области 9 июля. Громкий хлопок и характерные следы в небе местные жители увидели около 12 часов дня.

Глава администрации Донецка Роман Кураев заявил, что после работы ПВО по городе разлетелись осколки сбитого объекта. Жертв при этом, к счастью, удалось избежать. Однако Кураев подтвердил «технические повреждения» зданий.

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Сейчас власти вместе с полицией объезжают эти дома. Правоохранительные органы изымают там осколки сбитого объекта, а чиновники фиксируют повреждения зданий. С завтрашнего дня бригады будут их устранять.

Также Кураев попросил местных жителей не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.

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