Ранним утром 9 июля ДТП произошло в Донецке Ростовской области. 35-летний водитель Renault Fluence, двигаясь по улице Подтелкова, разогнался и слетел с дороги на бетонные блоки, оттуда машину по инерции занесло на здание магазина.