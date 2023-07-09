Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Ранним утром 9 июля ДТП произошло в Донецке Ростовской области. 35-летний водитель Renault Fluence, двигаясь по улице Подтелкова, разогнался и слетел с дороги на бетонные блоки, оттуда машину по инерции занесло на здание магазина.
В результате полученных травм водитель скончался на месте.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее автобус столкнулся с военной машиной на трассе «Ростов — Таганрог».