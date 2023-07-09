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Published Сегодня, 14:48

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Водитель врезался в бетонные блоки и магазин и погиб в Ростовской области

9 июля 2023, 14:48
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Водитель иномарки погиб в Донецке Ростовской области 9 июля

В Ростовской области водитель «Рено» погиб, въехав в стену кафе 9 июля

Водитель иномарки погиб в Донецке Ростовской области 9 июля, сообщили в ГИБДД.

Ранним утром 9 июля ДТП произошло в Донецке Ростовской области. 35-летний водитель Renault Fluence, двигаясь по улице Подтелкова, разогнался и слетел с дороги на бетонные блоки, оттуда машину по инерции занесло на здание магазина.

В результате полученных травм водитель скончался на месте.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автобус столкнулся с военной машиной на трассе «Ростов — Таганрог».

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