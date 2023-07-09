Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Происшествие произошло в субботу, 7 июля. Парень, которому было 16 лет, отдыхал в это время на городском пляже.
По словам очевидца, перед этим скончавшийся проводил спарринг. После этого он почувствовал себя плохо. Юноша снял перчатки и тут же потерял сознание, больше он уже не смог подняться.
Медики, которые оперативно прибыли на место происшествие, лишь констатировали смерть подростка. Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить из-за чего скончался юноша.
Ранее в Ростове мужчине стало плохо. Это произошло недалеко от Пригородного автовокзала. Неравнодушные прохожие, а затем и прибывшие на место медики, пытались оказать ему помощь. Однако это не помогло. Мужчина, потерявший сознание, умер.