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Юный спортсмен умер на пляже в Азове после спаринга 7 июля

9 июля 2023, 06:27
Фото: 1MI
16-летний парень скончался на пляже в Ростовской области
16-летний юноша почувствовал себя плохо и умер на пляже в Азове, сообщает rostov.ру.

Происшествие произошло в субботу, 7 июля. Парень, которому было 16 лет, отдыхал в это время на городском пляже.

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По словам очевидца, перед этим скончавшийся проводил спарринг. После этого он почувствовал себя плохо. Юноша снял перчатки и тут же потерял сознание, больше он уже не смог подняться.

Медики, которые оперативно прибыли на место происшествие, лишь констатировали смерть подростка. Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить из-за чего скончался юноша.

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Ранее в Ростове мужчине стало плохо. Это произошло недалеко от Пригородного автовокзала. Неравнодушные прохожие, а затем и прибывшие на место медики, пытались оказать ему помощь. Однако это не помогло. Мужчина, потерявший сознание, умер.

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