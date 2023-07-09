Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Система ПВО над Донецком Ростовской области сбила украинскую ракету. Инцидент произошел 9 июля около 12 часов дня. Осколки ракеты разлетелись по городу, повредив несколько зданий. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.
Глава местной администрации Роман Кураев призвал горожан сообщать о найденных обломках в МВД или спасательным службам. В мерах безопасности к ним лучше не прикасаться.
Сейчас по городу разъезжают местные чиновники и полицейские. Власти оценивают ущерб, нанесенный строениям, а правоохранительные органы изымают осколки.