rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Изображение материала

Жителей Донецка Ростовской области просят сдать осколки сбитой ПВО ракеты 9 июля

9 июля 2023, 11:09
Фото: Elena / ТГ канал газеты "Новость", Донецк
Жителей Донецка Ростовской области просят сдать осколки сбитой ПВО ракеты 9 июля
Жителей Донецка Ростовской области из мер безопасности просят сдать правоохранительным органам обнаруженные после работы ПВО осколки, заявил глава местной администрации Роман Кураев.

Система ПВО над Донецком Ростовской области сбила украинскую ракету. Инцидент произошел 9 июля около 12 часов дня. Осколки ракеты разлетелись по городу, повредив несколько зданий. Из местных жителей, к счастью, никто не пострадал.

Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
Узнать подробнее

Глава местной администрации Роман Кураев призвал горожан сообщать о найденных обломках в МВД или спасательным службам. В мерах безопасности к ним лучше не прикасаться.

Сейчас по городу разъезжают местные чиновники и полицейские. Власти оценивают ущерб, нанесенный строениям, а правоохранительные органы изымают осколки.

Читайте также:
Осколки после работы ПВО повредили здания в Донецке Ростовской областиГолубев заявил, что силы ПВО в Донецке Ростовской области сбили украинскую ракетуВласти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Спецоперация#Работа ПВО#Работа ПВО в Донецке в Ростовской области 9 июля#ПВО в Ростовской области#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Донецк Ростовская область
Подпишитесь
Стали известны подробности отработки ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 10:01
Видео момента работы ПВО над Донецком в Ростовской области появились в Сети
Сегодня, 10:49
Стало известно, откуда летела ракета, которую сбила ПВО в Ростовской области 9 июля
Сегодня, 11:00
Жители Донецка в Ростовской области находят осколки сбитой ПВО украинской ракеты
Сегодня, 10:47
Власти Ростовской области заявили о повреждении зданий в результате работу ПВО 9 июля
Сегодня, 10:35
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Сегодня, 06:13