Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В ночь на 9 июля жителей части Ростова и Батайска испугал свет прожекторов в небе. Горожане подумали, что он связан с работой ПВО. Также многие жаловались, что слышали грохот.
Позже выяснилось, что в одном из аквапарков в Батайске проходил корпоратив. Из-за расположения заведения свет оттуда был виден сразу в двух городах. Шум, напугавший местных жителей, также был связан с ночным мероприятием.
«А я уж надеялся, что инопланетяне решили нас похитить», «Жаль даже, я уже чемоданы собрала», «Сразу же было понятно, что это световое шоу», — пишут в соцсетях комментаторы.
Ранее жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове.