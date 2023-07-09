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Жители Ростова и Батайска испугались работы ПВО из-за света прожекторов ночью 9 июля

9 июля 2023, 07:48
Фото: pxhere.com
Свет прожекторов в ночном небе испугал жителей Ростова-на-Дону и Батайска
Свет прожекторов в ночном небе испугал жителей Ростова-на-Дону и Батайска, об этом они рассказали в соцсетях.

В ночь на 9 июля жителей части Ростова и Батайска испугал свет прожекторов в небе. Горожане подумали, что он связан с работой ПВО. Также многие жаловались, что слышали грохот.

Позже выяснилось, что в одном из аквапарков в Батайске проходил корпоратив. Из-за расположения заведения свет оттуда был виден сразу в двух городах. Шум, напугавший местных жителей, также был связан с ночным мероприятием.

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«А я уж надеялся, что инопланетяне решили нас похитить», «Жаль даже, я уже чемоданы собрала», «Сразу же было понятно, что это световое шоу», — пишут в соцсетях комментаторы.

Ранее жуткий хлопок напугал жителей Западного в Ростове.

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